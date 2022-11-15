Унаслідок падіння російської ракети за 5 км від кордону з Україною загинули двоє людей

Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що на територію країни у вівторок, 15 листопада, впала ракета російського виробництва. Про це йдеться в заяві польського МЗС.

Зазначається, що о 15:40 в районі села Пшеводув за 5 км від кордону з Україною впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинуло двоє громадян Польщі.

«15 листопада відбувся черговий багатогодинний масований обстріл збройними силами Російської Федерації всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 в районі села Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинуло двоє громадян Республіки Польща», – йдеться в заяві польського МЗС.

Через цей інцидент міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав посла Росії до МЗС з вимогою негайно надати детальні пояснення.

Досі Польща офіційно не підтверджувала, що на її території впала саме російська ракета. Після масованого ракетного обстрілу України у вівторок, 15 листопада, польські ЗМІ повідомили, що у Пшеводуві впала російська ракета, внаслідок чого трапився вибух на зерносушарці. Від вибуху загинуло двоє людей.

Після цього прем’єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив, що Польща скликала Раду національної безпеки та оборони (РНБО). За результатами засідання, уряд Польщі оголосив про підвищення боєготовності деяких військових підрозділів.

Своєю чергою, у міноборони Росії заперечили падіння ракет у Пшеводуві, назвавши заяви польських ЗМІ «навмисною провокацією для ескалації ситуації».