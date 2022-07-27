За час війни польський кордон перетнули понад 3 млн українських біженців

На початку війни 70% поляків допомагали українцям у різний спосіб. Однак масштаби цієї допомоги важко оцінити, оскільки багато випадків були незареєстровані, йдеться в огляді Польського економічного інституту, пише в середу, 27 липня, Rzeczpospolita.

У перші дні війни 77% поляків були залучені до різних форм допомоги українцям. В перші тижні війни допомагали переселенцям з України 50% громадян Польщі. Йдеться про фінансову допомогу, волонтерську діяльність і надання переселенцям своїх будинків і квартир.

Щодо загальної цифри цієї допомоги, то вона стала у 2-3 рази більшою, ніж витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік і склала не менше 5,5 млрд злотих (близько 1,15 млрд доларів), проте найімовірніша фактична вартість допомоги становить 9-10 млрд злотих (близько 2 млрд доларів).

Ця оцінка враховує вартість коштів, переданих біженцям напряму чи шляхом участі у громадському зборі, а також вартість речей та товарів, придбаних для біженців, вартість запропонованого їм житла та харчування, а також вартість інших форм підтримки.

Найчастіше вказаний діапазон вартості виділеної допомоги (36%) становить 100-500 злотих.

Майже половина респондентів (44%) не залучала жодних фінансових коштів або використала їх мало – до 100 злотих, тоді як менша група (20%) виділила значні кошти, що перевищують 500 злотих, з яких 8% – понад 1 000 злотих.

Водночас орієнтовна вартість загальних річних видатків державних органів на допомогу біженцям, склала 15,9 млрд злотих (3,4 млрд доларів).

Додамо, що Польща прийняла в себе найбільше українських біженців з-поміж усіх інших європейських країн. Так, лише в період з 24 лютого до 18 травня український кордон перетнули 3,2 млн українців. Водночас певна частина з цих людей згодом поїхала з Польщі в інші країни.

Також додамо, що Польща допомагає Україні зброєю у війні проти Росії.