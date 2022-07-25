Танк PT-91 Twardy

Польща направила Україні значну партію танків PT-91 Twardy, повідомив прес-секретар агентства озброєння Кшиштоф Платек (Krzysztof Płatek), без розкриття точної кількості та додаткових подробиць чергового траншу польської допомоги. Раніше про передачу Польщею Україні цих танків було відомо на рівні неофіційної інформації.

«Пробіл у понад 200 танків Т-72, пробіл у певній кількості PT-91, щодо нього я не можу сказати кількість, буде заповнений повністю, і навіть з подвоєною силою, тому що це танки набагато вищого рівня якості», – повідомив Кшиштоф Платек під час інтерв'ю проекту Wolski o Wojnie, пише Defense Express.

Під «пробілом» мається на увазі, що Польща отримає нові танки від західних країн в обмін на передані Україні танки.

До цього інформація про можливість передачі цих танків з'являлась лише у неофіційних джерелах, зокрема, навіть були відео з переміщенням Польщею ешелону з цими машинами у бік України. Також відомо, що Варшава, скоріш за все, не буде передавати всі наявні у неї PT-91 Twardy, як мінімум одразу. Але у будь-якому випадку йдеться про значну кількість машин.

Танк PT-91 Twardy – це власна польська модернізація Т-72, які Польщі дістались після розпаду Варшавського договору. Вона проводилась у 90-х роках, після чого танки продовжили проходити невеликі оновлення, зокрема, шляхом встановлення тепловізійних прицілів. На озброєнні збройних сил Польщі перебуває 232 танки PT-91 Twardy.

Загалом цю машину відрізняє польський динамічний захист ERAWA, а також нова система керування вогнем DRAWA із тепловізором, лазерним далекоміром та балістичним обчислювачем.

Також поляки замінили 780-сильний радянський двигун В-46 на 850-сильний S-12U власного виробництва.

Як повідомляв ZAXID.NET, Польща хоче створити найсильніші і найчисленніші сухопутні війська у Європі, бо вірить, що Росія «не вдарить сильного». На тлі російського військового вторгнення в Україну Польща почала різке посилення боєздатності своїх збройних сил. Зокрема, у березні польський Сейм ухвалив закон «Про захист Вітчизни», який передбачає збільшення витрат на оборону та збільшення чисельності армії майже утричі.

На початку квітня Міністерство оборони Польщі підписало контракт на закупівлю 250 американських танків «Абрамс» M1A2 обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії.

Наприкінці травня повідомлялося, що Польща купує близько 500 пускових установок M142 HIMARS. При реалізації програми Homar Польща планує локалізувати виробництво багатьох складових пускових установок M142 HIMARS на своїх підприємствах оборонної промисловості. Також Польща планує отримати від Німеччини танки в обмін на ті, які вона передала Україні.