Влада Польщі вважає, що тільки сильна армія може переконати Кремль відмовився від нападу на неї

Польща повинна мати сильну армію, щоб Кремль не наважився на неї напасти. Бо росіяни можуть бити лише по тих, кого вважають слабкими. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, якого цитує wPolityce.pl.

«Польське військо повинно бути настільки численним і таким сильним, щоб саме його існування відлякало агресора. Кремлівські правителі сильних не вдарять, коли вони бачать слабкість, вони нападають», – заявив він.

За його словами, Польща може стати найсильнішою серед європейських країн НАТО і за артилерією, і за бронетанковими військами та сухопутними силами.

«Ми на передовій, у нас є кордон з Росією, як на півночі, так і фактично військовий – з Білорусі», – зазначив Блащак.

На питання журналістів, чи готова Польща до точкових ударів з боку РФ, наприклад, якщо країна-агресор наважиться вдарити по «ключових точках економіки, що різко погіршить ситуацію» він відповів, що вже цього року Варшава отримає ЗРК Patriot, замовлені ще у 2018 році,

«Також будуть батареї, ідентичні британській системі ближнього дії Sky Sabre. Нарешті ми маємо своїх Thunderbolt, які зарекомендували себе в Україні. Це буде багатошарове покриття, конструкція якого вже дуже просунута», – зазначив Блащак.

Польський міністр також нагадав, що Варшава веде переговори з Берліном щодо танків, які мали б допомогти заповнити прогалину, утворену технікою, яка була відправлена в Україну, а також заявив про останні закупівлі зброї в Південній Кореї.

Нагадаємо, Росія регулярно погрожує Польщі війною. Раніше голова комітету Держдуми РФ з контролю Олег Морозов заявив, що через висловлювання свого керівництва Польща «може опинитися в черзі на денацифікацію».

На тлі російського військового вторгнення в Україну Польща почала різке посилення боєздатності своїх збройних сил. Зокрема, у березні польський Сейм прийняв закон «Про захист Вітчизни», який передбачає збільшення витрат на оборону та збільшення чисельності армії майже утричі.

На початку квітня Міністерство оборони Польщі підписало контракт на закупівлю 250 американських танків «Абрамс» M1A2 обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії.

Наприкінці травня повідомлялося, що Польща купує близько 500 пускових установок M142 HIMARS. При реалізації програми Homar Польща планує локалізувати виробництво багатьох складових пускових установок M142 HIMARS на своїх підприємствах оборонної промисловості.

Варшава також набирає масштабний темп переозброєння своїх бронетанкових підрозділів. Бо до цього ще варто додати і модернізацію всіх наявних в неї Leopard 2A4 до рівня Leopard 2PL.