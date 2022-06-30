На польсько-білоруському кордоні збудували перші 186 км фізичного кордону

На польсько-білоруському кордоні завершили будівництво 186-кілометрової стіни. Паркан збудували за пів року у відповідь на міграційну кризу, що виникла на кордоні з Білоруссю влітку 2021 року.

Як повідомили у польській прикордонній службі у четевр, 30 червня, Польща завершила будівництво стіни протяжністю 186 км на кордоні з Білоруссю. Стіну почали будувати у січні й для облаштування фізичного бар’єру на кордоні використали 49 тис. тонн сталі.

#bariera

25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy

Dziś prace nad nią dobiegają końca.

5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.

186,25 km, 49 tys.ton stali

Będzie bezpieczniej pic.twitter.com/XN02Vxfhqx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022

Вартість будівництва стіни між Польщею та Білоруссю становить 1,5 млрд злотих (понад 325,5 млн євро) на будівництво фізичного бар'єру та 115 млн злотих (понад 24 млн євро) на технічні пристрої (периметрію).

Зазначимо, що загальна протяжність кордону між Польщею та Білоруссю становить близько 400 км, із яких близько 186 км – сухопутній. Ще частина кордону пролягає через річку.

Нагадаємо, з весни 2021 року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею активізувалася мігрантська криза: тисячі нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагалия потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. Внаслідок цього Латвія, Литва і Польща оголосили на своїх кордонах надзвичайний стан, а Польща анонсувала будівництво фізичного барʼєру на кордоні з Білоруссю.

Євросоюз вважає, що міграційна криза є результатом цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Із 1 липня у Польщі втратить чинність розпорядження уряду, яке забороняє перебувати в 183 селах на кордоні з Білоруссю. Цю заборону запроваджували під час міграційної кризи, аби боротися з перевізниками, які допомагали мігрантам