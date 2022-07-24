У Польщі зібрали 22,5 млн злотих (близько 5 млн доларів) на Bayraktar для України. Про це 24 липня повідомив ініціатор акції зі збору коштів – громадський діяч і журналіст Славомир Сєраковський.

Кошти в рамках акції «Купімо Україні Bayraktar», що тривала на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, перевели понад 200 тис. людей. Сєраковський зазначив, що попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме ще декілька днів, оскільки є велика кількість бажаючих долучитися до неї.

За його словами, в неділю так багато осіб хотіли долучитися до акції на фінішній прямій, що сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали. Сєраковський додав, що надлишок коштів, зібраних в рамках акції, буде переведено на рахунок ЗСУ в Нацбанку України.

До слова, раніше Литва також зібрала 5 мільйонів євро на Bayraktar для України. Литовцям вдалось зробити це всього за три дні. Міністр оборони Олексій Рєзніков анонсував 28 червня, що Україна збудує завод із виробництва «Байрактарів» спільно з Туреччиною. За його словами, «це плани середньострокової перспективи».