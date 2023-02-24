Візуалізація польового військового табору

Поляки профінансують будівництво мобільного навчального центру для українських військових, який буде замаскований від ворожої аеророзвідки. Його збудує польська фірма за кошти, зібрані поляками на Bayraktar. Про це повідомив журналіст та волонтер, який збирав кошти, Славомір Сєраковський.

Як він повідомив 24 лютого, з проханням про фінансування будівництва центру підготовки українських військових вказав міністр оборони України Олексій Резніков. Минулого тижня польські волонтери підписали договір з фондом «Повернись живим» і переказали гроші на будівництво польового табору. Вартість мобільного навчального центру – 5 130 000 злотих (майже 42 млн грн за курсом НБУ). Його збудує польська компанія Lubawa, яка спеціалізується на виробництві ангарів.

Це буде сучасний тренувальний центр на 600 бійців, непомітний для безпілотників, оскільки буде покритий спеціальним матеріалом. Мобільний центр буде мати живлення від великих генераторів. У ньому буде також шпиталь для поранених і склад зброї. Також Славомір Сєраковський оприлюднив візуалізацію майбутнього центру.

«Річниця російського вторгнення в Україну – найкращий момент для презентації першого з проектів, які ми реалізуємо за кошти, зібрані для Bayraktara. Безпілотник вже на передовій і використовується українськими військовими для знищення російських танків. Завдяки цьому ми можемо профінансувати чотири великі проекти, які вказали українці та схвалив Baykar», – повідомив Славомір Сєраковський.

Як зазначено у листі Олексія Резнікова, польовий табір розташують на Волині для підготовки бійців територіальної оборони.

Нагадаємо, влітку 2022 року громадський діяч і журналіст Славомир Сєраковський ініціював акцію «Купімо Україні Bayraktar» на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl. Понад 200 тис. людей зібрали 22,5 млн злотих (близько 5 млн доларів) на Bayraktar для України. Однак турецька компанія Baykar, що виготовляє ці безпілотні літальні апарати, заявила, що передасть Україні ударний безпілотник Bayraktar TB2 безкоштовно.