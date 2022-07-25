Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину

Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну. Про це 25 липня в ефірі єдиного телемарафону розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, наразі прибули три з п'ятнадцяти установок з першої партії. Загалом їх має прибути до 30.

«Сьогодні офіційно зайшли три перших Gepard. Це зенітно-ракетні комплекси, до яких нам передані десятки тисяч набоїв. Ми очікуємо перших 15 Gepard. Три сьогодні заїхали в Україну. Вони сьогодні вже в розпорядженні Збройних сил України», – сказав Резніков.

У середині липня німецький уряд опублікував список озброєння, яке ще планує поставити Україні, серед яких були 30 ЗСУ Gepard. Постачання боєприпасів для Gepard раніше вважалося проблемою, оскільки було доступно лише трохи менше 60 тис. 35-мм снарядів.

Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. Втім, в реальних умовах він стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Після кількох тижнів зусиль офіс німецького уряду спільно з Міністерством оборони Норвегії знайшли виробника, який може виготовляти додаткові боєприпаси.

Виробник систем також провів навчання українських солдатів з використання установок.