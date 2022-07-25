США постачатимуть зброю Україні через грецький порт
Доступ до порту Александруполіс дозволить США покращити логістику надання військової допомоги Україні
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Сполучені Штати Америки домовилися з Грецією про доступ до грецького порту Александруполіс, що дозволить США більш ефективно підтримувати Україну. Про це повідомляє «Мілітарний».
Оновлена угода між США та Грецією дозволяє розширити сили США та НАТО щодо стратегічного доступу до регіону. Отримання доступу до порту Александруполіс дозволить швидко вийти в Мармурове море і далі через Босфор у Чорне море.
Такий доступ до грецького порту дозволить силам США покращити логістику надання військової допомоги Україні. Також покращить можливості дій у Балканах, Середземномор’ї та Чорноморському регіоні.
Отримання доступу до порту дозволить США вийти в Мармурове море і далі через Босфор у Чорне море
За даними Defense Express, прямий маршрут з порту до умовної Одеси складає близько 1000 км навіть в об'їзд Дністровського лиману через Молдову. Якщо порівнювати його з умовним маршрутом Гданськ у Польщі - Львів, то він майже на третину довший.