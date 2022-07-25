Греція надала США порт Александруполіс для допомоги Україні

Сполучені Штати Америки домовилися з Грецією про доступ до грецького порту Александруполіс, що дозволить США більш ефективно підтримувати Україну. Про це повідомляє «Мілітарний».

Оновлена ​​угода між США та Грецією дозволяє розширити сили США та НАТО щодо стратегічного доступу до регіону. Отримання доступу до порту Александруполіс дозволить швидко вийти в Мармурове море і далі через Босфор у Чорне море.

Такий доступ до грецького порту дозволить силам США покращити логістику надання військової допомоги Україні. Також покращить можливості дій у Балканах, Середземномор’ї та Чорноморському регіоні.

Отримання доступу до порту дозволить США вийти в Мармурове море і далі через Босфор у Чорне море

За даними Defense Express, прямий маршрут з порту до умовної Одеси складає близько 1000 км навіть в об'їзд Дністровського лиману через Молдову. Якщо порівнювати його з умовним маршрутом Гданськ у Польщі - Львів, то він майже на третину довший.