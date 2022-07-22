США виділили Україні новий пакет військової допомоги
У новий пакет увійшли чотири РСЗВ HIMARS і безпілотники Phoenix Ghost
США виділили Україні новий – шістнадцятий за рахунком пакет військової допомоги. Про це стало відомо ввечері в п’ятницю, 22 липня.
Як повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш, до нового пакета увійдуть:
- чотири РСЗВ HIMARS з боєприпасами;
- 36 тисяч артилерійських снарядів;
- бронебійні системи;
- 580 безпілотників Phoenix Ghost.
Як розповів координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 млрд доларів.
Кірбі, якого цитує «Українська правда», також також уточнив, що тепер Україна матиме 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS: 16 від Сполучених Штатів і ще чотири – від інших країн-партнерів.
Нагадаємо, що перші чотири HIMARS, які стріляють ракетами з дальністю до 80 км, Україна отримала ще в червні. З цих систем Україна знищує склади російських окупантів на великій відстані від лінії фронту.
Про безпілотники Phoenix Ghost відомо, що це дрони-камікадзе. Вони були розроблені для знищення цілей і є одноразовими. Безпілотники Phoenix Ghost схожі на дрони-камікадзе Switchblade.