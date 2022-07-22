Безпілотники Phoenix Ghost схожі на дрони-камікадзе Switchblade (на фото)

США виділили Україні новий – шістнадцятий за рахунком пакет військової допомоги. Про це стало відомо ввечері в п’ятницю, 22 липня.

Як повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш, до нового пакета увійдуть:

чотири РСЗВ HIMARS з боєприпасами;

36 тисяч артилерійських снарядів;

бронебійні системи;

580 безпілотників Phoenix Ghost.

️ US announced new $270 million security package for #Ukraine.



️ +4 HIMARS and ammunition;

️ 36,000 rounds of artillery ammunition;

️ Anti-armor systems;

️ 580 Phoenix Ghost drones. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) July 22, 2022

Як розповів координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 млрд доларів.

Кірбі, якого цитує «Українська правда», також також уточнив, що тепер Україна матиме 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS: 16 від Сполучених Штатів і ще чотири – від інших країн-партнерів.

Нагадаємо, що перші чотири HIMARS, які стріляють ракетами з дальністю до 80 км, Україна отримала ще в червні. З цих систем Україна знищує склади російських окупантів на великій відстані від лінії фронту.

Про безпілотники Phoenix Ghost відомо, що це дрони-камікадзе. Вони були розроблені для знищення цілей і є одноразовими. Безпілотники Phoenix Ghost схожі на дрони-камікадзе Switchblade.