У США наголосили, що українські воїни ефективно використовують РСЗВ HIMARS

США разом із союзниками виділяють Україні загалом понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на прес-конференції в середу, 20 липня. При цьому 12 цих систем вже передані у користування Україні, зазначили в Пентагоні.

«Станом на сьогодні ми передали Україні 12 HIMARS. Це частина з понад 20 таких систем, які зобов’язалися передати ми з нашими союзниками. Також 200 українців пройшли навчання на HIMARS, і навчання продовжаться за участі багатьох інших військових», – заявив Міллі, якого цитує «Європейська правда».

За словами американського генерала, після підписання президентом США Джо Байденом указу про передання зброї вона потрапляє в Україну в середньому за два-три дні. А вже на українській території вона переправляється на лінію фронту протягом тижня.

«Ми продовжимо надавати Україні зброю, яку вони потребують для захисту своєї землі й опору російській агресії», – наголосив генерал і зазначив, що українські воїни використовують надану зброю ефективно.

«Той факт, що українці здатні швидко розгортати ці системи, багато говорить про їхню вправність, здатність керувати артилерією, цілеспрямованість і жагу до боротьби», – додав він.

Перед цим міністр оборони США Ллойд Остін анонсував, що в новому пакеті військової допомоги для України, який мають оголосити цього тижня, передбачені ще чотири ракетні системи HIMARS і боєприпаси до них та раніше переданих гаубиць. Таким чином, кількість HIMARS, які вже отримала або ще отримає Україна, зросте до 16.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив про необхідність отримати 150 HIMARS – 50 для оборони і 100 – для контрнаступу.