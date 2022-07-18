Завдяки HIMARS бійцям ЗСУ вдалось стабілізувати ситуації на фронті, – Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українським силам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Як повідомив Залужний у Facebook, він сказав про це у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
«Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожих пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива», – сказав головнокомандувач ЗСУ.
Залужний також зазначив, що традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що напередодні засідання контактної групи з питань оборони України вони з Міллі синхронізували запити української сторони.
Зазначимо, що чергова зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня.
26 квітня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої – задовольнити оборонні потреби української армії. Відтоді відбулося ще дві зустрічі такої контактної групи.