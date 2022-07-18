М142 HIMARS завдають прицільних ударів по ворожих пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українським силам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Як повідомив Залужний у Facebook, він сказав про це у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

«Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожих пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також зазначив, що традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що напередодні засідання контактної групи з питань оборони України вони з Міллі синхронізували запити української сторони.

Зазначимо, що чергова зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня.

26 квітня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої – задовольнити оборонні потреби української армії. Відтоді відбулося ще дві зустрічі такої контактної групи.