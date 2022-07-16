Наразі в Україні діють вісім систем HIMARS

Українські військові ударами високоточної та далекобійної американської ракетної системи HIMARS вбили, або поранили чотирьох заступників командира 106-ї повітряно-десантної дивізії армії РФ. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляється, російські ЗМІ повідомили про загибель заступників командира 106-ї дивізії полковника Сєргєя Кузьмінова, полковника Андрея Васильєва і полковника Максіма Кудріна.

Ця інформація, за словами аналітиків, фактично підтверджує повідомлення Українського центру стратегічних комунікацій, який 12 липня заявив про удари HIMARS по Шахтарську 9 липня. Тоді зазначалося, що HIMARS накрили дивізію окупантів у Шахтарську Донецької області. В результаті – загинули всі заступники командира 106-ї дивізії, окрім позивного "Барсук", який станом на 12 липня перебував у важкому стані.

Також у командуванні повідомили, що українські військові знищили начальника служби РАО 58 а (військова частина 47084, Владикавказ) Південного військового округу армії РФ Валєнтіта Данілова.

Додамо, що наразі в Україні діють вісім систем HIMARS або аналогічних систем. Вони зосереджені на ударах по тилах росіян – штабах та складах. Нещодавно США пообіцяли поставити в Україну ще чотири HIMARS.

HIMARS M142 — розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці.