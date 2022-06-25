Чотири з восьми HIMARS Україна вже отримала, інші надійдуть до середини липня

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як американські реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M142 HIMARS працюють на передовій. Відповідне відео він опублікував у Facebook 25 червня. «Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі – військові об’єкти ворога на нашій, українській, території», – написав залужний перед відео. Він також подякував американському народу за надане озброєння. Нагадаємо, Україна нещодавно отримала чотири американські РСЗВ HIMARS, а ще чотири такі системи надійдуть до середини липня. Ці РСЗВ стріляють на 80 км.

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