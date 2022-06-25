Голова ГУР Кирило Буданов переконаний, що Україна зможе повернути окуповані території

В Головному управлінні розвідки повідомили, що, починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють усьому світові, що починається переломний момент. Про це начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив в ефірі британського ITV news.

«Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому», – повідомив Кирило Буданов.

Він зазначив, що частина успіху української армії у цій війні залежить від міжнародної підтримки. За його словами, дуже важливою є пропозиція щодо навчання 10 тисяч українських військових, яку Україна отримала від Великої Британії.

«Підтримка Великої Британії є дуже значною. Це чудовий приклад співпраці та допомоги», – зазначив Буданов.

Він вважає, що врешті-решт Росія зазнає поразки.

«Путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого», – підсумував керівник воєнної розвідки України.