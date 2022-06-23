Російські окупанти покращили логістику та лінії постачання

Американська розвідка вважає, що війська держави-терориста Росії навчаються на своїх помилках, які вони робили на ранніх етапах вторгнення. Про це повідомляє NV.ua з посиланням на CNN.

Два неназвані джерела, знайомі з даними американської розвідки, стверджують, що окупанти покращили логістику та лінії постачання, а також координацію повітряних та наземних атак.

Також розвідка США не очікує, що HIMARS, які вже поставлені в Україну, миттєво змінять ситуацію на полі бою.

За оцінками американської розвідки, російські сили планують продовжувати інтенсивні атаки на сході країни, з потужними артилерійськими та ракетними ударами та наміром з часом виснажити українські сили та рішучість НАТО.

Зауважимо, що як свідчать дані розвідки Великої Британії, Росія прагне створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні. Для цього вона, ймовірно, залучатиме новобранців та мобілізованих резервістів.