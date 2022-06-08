Зберігається загроза ракетних ударів з боку російських окупантів

Основна мета Росії на даному етапі – повна окупація Донеччини і Луганщини, утримання сухопутного коридору між АР Крим і Росією, повна блокада морських комунікацій у північно-західній частині Чорного моря. Про це повідомив на брифінгу речник міністерства оборони Олександр Мотузяник.

За його словами, кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізолювати району бойових дій, вести розвідку та вогневу підтримку на приморському напрямку. Окупанти блокують цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря

П’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр» перебувають у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря (сумарний залп – до 36 ракет).

В Луганській і Донецькій областях ворог проводить активні штурмові дії та обстріли. Ситуація лишається складною, особливо в районах Сєвєродонецька і Лисичанська. Сєвєродонецьк є найгарячішою точкою. Ворог значно наростив там особовий склад. Вуличні бої тривають останні тижні.

Розвідка повідомляє, що для підготовки наступних ракетних ударів екіпаж літака дальної авіації Ту-23 М3 з повітряного простору Ростовської області відпрацював електронні пуски ракет Х-22, ймовірно, по обʼєктах військової інфраструктури східних і південних областей України.

«Наразі основні зусилля агресор зосереджує на спробі оточити наші війська в районах Сєвєродонецька і Лисичанська та блокувати основні логістичні шляхи. На Лиманському напрямку захисники відбили спробу противника провести розвідку боєм в напрямку Райгородка. Ворог був змушений відійти. Там же окупант проводить розвідку в районах переправи через Сіверський Донець, шукаючи слабкі місця», – заявив речник Міноборони.

Сєвєродонецький напрямок. Ворог застосовує артилерію, зокрема реактивні системи залпового вогню в районах Лисичанська та с. Борівське. Також ведеться штурм у самому місті, але ЗСУ успішно протистоять.

Бахмутський напрямок. ЗСУ стримують штурм на підступах до Комишувахи, яку противник прагне взяти під повний контроль.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог веде вогонь уздовж усієї лінії протистояння, застосовує авіацію та артилерійські системи. Метою ворога є сковування наших військ та запобігання перекидання оборонців до інших напрямків.

Харківський напрямок. Росіяни намагаються не допустити подальше просування наших військ, для чого посилились додатковими окупантами біля с. Веселе (17 км від Харкова). Туди приїхала одна батальйонно-тактична група з Центрального військового округу. Не припиняється вогонь у бік Харкова.

Словʼянський напрямок. ЗСУ перешкоджають підготовці наступу. Ворог веде розвідку безпілотниками. Окупанти відновлюють пошкоджену транспортну інфраструктуру на захоплених територіях, щоб покращити свою логістику. Залізничні війська намагаються навести наплавний залізничний міст в районі Купʼянськ-Узлового.

Південнобузький напрямок. Окупанти зосередились на утриманні зайнятих рубежів.

Волинський і Поліський напрямки. Загалом без змін: білоруси продовжують посилювати кордон в двох своїх областях. Крім того, в білоруській армії проводиться «тиждень бойової готовності» до 11 червня. Загроза завдання ракетних і авіаударів зберігається.

Сіверський напрямок. Противник утримує до трьох батальйонно-тактичних груп на ділянці російсько-українського кордону в Брянській і Курській областях. Таким чином вони намагаються запобігти перекиданню наших військ на інші загрозливі напрямки. Продовжують бити по прикордонних районах Сумської і Чернігівської областей.

Кримський напрямок. Зберігається загроза завдання з АР Крим ракетних ударів по військових і цивільних обʼєктах держави.

Чорноморська і Азовська операційні зони. Станом на сьогодні ворог продовжує блокувати судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. В готовності до можливого застосування перебувають 5 кораблів-ракетносіїв. Можливий сумарний залп – до 36 ракет.