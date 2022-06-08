Росіяни погрожують «точними ракетними ударами» по місцях, де перебувають українські воїни або їхні сім’ї

Росіяни масово розсилають українським воїнам повідомлення із пропозиціями скласти зброю або стати на бік ворога. Також у цих повідомленнях містяться погрози завдати «точних ракетних ударів» по місцях перебування військових, повідомив у середу, 8 червня, Генеральний штаб Збройних сил України.

«Спецслужби РФ намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога. Підсилюються погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та, інколи, даними стосовно чисельності та складу сім'ї)», – сказано в повідомленні.

Розсилка йде через SMS, а також через Telegram, Viber, Signal або WhatsApp. У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місця знаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення; зазначається, що, у випадку продовження служби, по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів.

«Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально-психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух. Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі і таке інше). Таким чином, не викликає сумнівів, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою», – додали в Генштабі.

Там наголосили, що подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями.

Раніше стало відомо, що росіяни погрожують родичам бійців, які раніше захищали Маріуполь, а тепер перебувають в російському полоні, очікуючи обміну.