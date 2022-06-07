Дружина воїна Арсенія Федосюка Юлія розповіла про погрозливі, знущальні і провокативні дзвінки від росіян

Дружина захисника Маріуполя Арсенія Федосюка Юлія заявила, що родичам військових, які вийшли з «Азовсталі», телефонують з російських номерів і знущаються або погрожують. Про це вона розповіла у вівторок, 7 червня, в коментарі «Українській правді».

«Телефонують з російських номерів, надсилають повідомлення у Telegram, Whatsapp, інші месенджери, знущаються і погрожують. Це триває вже впродовж десь місяця. З того часу, як ми зустрічались з Папою Римським, почалась прицільна увага до нас. Після почали телефонувати у Telegram і надсилати повідомлення про те, що мій чоловік нібито вже мертвий; про те, чи хочу я його фото побачити або відео. Також телефонували у Whatsapp. Всюди були номери російські, тому, на мою думку, це роблять росіяни», – сказала дружина українського воїна.

Юлія Федосюк також розповіла, що постійно отримує погрози смертю або зґвалтуванням. «Мовляв, “добралися до твого чоловіка і доберемося до тебе, скоро наші хлопці будуть у Києві”».

За словами Федосюк, подібні повідомлення і дзвінки з погрозами надходять також іншим родичам захисників. Зокрема, дружині командира маріупольського полку «Азов» Дениса Прокопенка – Катерині. До поліції жінки не зверталися, бо не бачать у цьому сенсу.

Також Федосюк розповіла, що 5 червня її чоловік телефонував своїй матері Тетяні – йому дали можливість одного дзвінка. А після цієї розмови Тетяні Федосюк почали телефонувати представники медіа, які підконтрольні бойовикам «ДНР». Вони розмовляли українською і намагалися отримати коментарі. Але, за словами дружини захисника, його мама «людина підготовлена», тому вона відразу завершила розмову.

Федосюк зазначила, що номер матері її чоловіка ніяк не могли знайти десь в мережі, тому вона припускає, що його так званим ЗМІ окупантів могли передати російські силовики, які утримують українських військових.

Також Федосюк розповіла, що упродовж минулого тижня отримала багато дзвінків з невідомих номерів, де її питали, що вона думає про українську владу, коли її чоловіка зараз утримують на непідконтрольній Україні території.

«Певно, очікували, що я буду якось критикувати владу. Але я не коментую їм нічого. Я довіряю українській владі і сподіваюсь, що вона зробить все можливе, щоб звільнити наших чоловіків», – наголосила дружина полоненого захисника Маріуполя Арсенія Федосюка.

Нагадаємо, російські війська заблокували Маріуполь 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі «Азовсталь»: це представники полку Нацгвардії «Азов», морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про «екстракцію», «Азов» – хоча б про евакуацію поранених бійців.

17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон «Маріуполь» виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію. Всіх інших планували вивести за кілька етапів. Формально вони потрапили у полон. Українська влада планує їх обмін.

20 травня російське міністерство оборони заявило, що всіх бійців з «Азовсталі» виведено, і що з 16 травня з бункерів вийшло 2439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.

6 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тис. українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.