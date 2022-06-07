Отримані під час обміну тіла українських захисників «Азовсталі» прибули до столиці для подальшого упізнання та експертиз

Тіла загиблих захисників «Азовсталі», отримані під час обміну з РФ, вже прибули до Києва. Про це повідомила Асоціація родин захисників «Азовсталі».

«Дійсно, в Київ вже прибули тіла загиблих захисників «Азовсталі». Патронатна служба полку «Азов» зустріла та разом з лікарями провела огляд та опис тіл. Важливо зазначити, що серед тіл загиблих третина – бійці полку «Азов», належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовується. Наразі судмедексперти ведуть роботи, які за часом, попередньо, можуть тривати до трьох місяців», – йдеться у повідомленні Асоціації, поширеному пізно ввечері понеділка, 6 червня.

Згодом родини загиблих будуть викликані на експертизу та процедуру упізнання загиблих. Тим часом продовжуються перемовини та вирішення організаційних питань щодо наступного обміну тілами загиблих героїв.

Нагадаємо, 2 червня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».