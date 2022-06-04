Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160». Про це 4 червня повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У відомстві розповіли, що обмін відбувся ще 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області.

В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою «160 на 160».

Операція проводилася МінТОТ, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.

До слова, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 4 червня, складають близько 31 050 осіб.