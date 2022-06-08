Приміщення збудували у 2015 році для належного утримання мігрантів

У середу, 8 червня, росіяни обстріляли прикордонні райони Сумщини. Внаслідок обстрілу зруйноване приміщення Держприкордонслужби для утримання незаконних мігрантів.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, російські військові обстріляли прикордонне село Шосткинського району близько 12:00 з боку російського пункту пропуску «Троєбортне».

«Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Це спричинило його руйнування. Варто наголосити, що це приміщення було відкрите лише у 2015 році для належного тримання незаконних мігрантів», – зазначили у Держприкордонслужбі.

Під час війни це приміщення не використовувалося. Про постраждалих не повідомляється. З 26 лютого усі пункти пропуску з Росією та Білоруссю закриті.

Нагадаємо, останнім часом фактично щодня надходять повідомлення про обстріл армією РФ прикордоння, зокрема на Сумщині та Чернігівщині. Північні регіони України обстрілюють з артилерії, мінометів. Російські військові обладнують за три кілометри від Сумщини інженерні позиції. Крім того, з боку Росії фіксують військову техніку. Росіяни зосередили до трьох батальйонних тактичних груп своєї армії біля Чернігівщини та Сумщини.