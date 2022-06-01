Війська РФ обладнують позиції в Брянській області за 3 км від державного кордону України, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Наша розвідка повідомляє про те, що російські війська обладнують позиції в районах Подивоття та Некислиця, це Брянська область, Росія, близько 3 км від державного кордону України», – сказав Мотузяник на брифінгу в середу, 1 червня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Він додав, що також агресор завдав авіаційного ракетного удару парою літаків Су-35 по території України в районі Білопілля Сумської області, близько 8 км від державного кордону.

«Також там зафіксовано ворожий артилерійський вогонь у районі н. п. Середина-Буда Сумська область, 2 км від кордону», – зазначив Мотузяник.

Він наголосив, що надалі не виключається посилення інтенсивності обстрілу позицій українських військ, а також об'єктів інфраструктури на цьому напрямку.

«Крім того, можливі рейдові та диверсійні дії з боку підрозділів Збройних сил РФ», – додав речник Міноборони.

Між тим, за інформацією голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, 1 червня російські загарбники випустили по Шалигінській громаді Сумської області шість ракет.

«Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район», – повідомив він.

Інформація про руйнування, загиблих і постраждалих уточнюється.

Напередодні окупанти завдали ударів по трьох громадах Сумської області – застосували авіацію та артилерію. А 30 травня росіяни вдарили по Сумщині артснарядами, начиненими флешетами.

Зазначимо, Сумську область зачистили від росіян на початку квітня, однак попри це вони продовжують обстрілювати регіон зі своєї території.