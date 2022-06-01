Україна проходить зараз через критичну фазу війни, однак їй бракує важкої зброї, щоб відкинути росіян, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Зараз Україна проходить через критичну фазу війни. На сході у нас дуже кровопролитні бої. Нам бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога. Тому ми не зупиняємось ні на хвилину», – йдеться в заяві Резнікова, опублікованій 1 червня.

«Битва за Донбас і інші наші території продовжується і попереду у нас – деокупація усіх наших земель відповідно до міжнародно визнаних кордонів України. Попереду – важкі етапи визволення із полону наших хлопців і дівчат. Повернення примусово вивезених до Росії громадян України. Над цим працюємо усі ми разом – президент України, Офіс президента, члени уряду, наші дипломати, розвідка, військове командування та військові на місцях. Це непростий шлях. Але ми його пройдемо», – додав він.

Резніков повідомив, що у неділю, 29 травня, взяв участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО і запропонував її членам визнати дії Росії державним тероризмом з усіма наслідками. Також він закликав парламентарів до лідерства у роз’ясненні своїм громадянам того, що робить кремлівський режим з Європою. Він також наголосив членам ПА НАТО, що немає жодного сенсу підштовхувати Україну до рішень, суть яких зводиться до здачі власної території, щоб тимчасово вгамувати москву. Адже, як констатував Резніков, це лише збільшить апетити агресора.

«Якщо хтось думає у такий спосіб припинити війну – отримає прямо протилежний результат. Війна прийде безпосередньо на кордони НАТО та ЄС. В етерах російські пропагандисти, які напряму контролюються Кремлем, вже прямо говорять, що настав час Росії “демілітаризувати” не тільки Україну, а й увесь Північноатлантичний альянс. Тобто, ми чуємо прямі погрози безпеці всього світу. Будуть мільйони нових біженців і сотні мільярдів нових збитків для Європи», – попередив міністр оборони України.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна щодня втрачає на війні від 60 до 100 військових. Водночас українські воїни з 24 лютого вже знищили 30,7 тис. російських загарбників.