Зеленський повідомив, що Україна щодня втрачає 60-100 бійців
Приблизно 500 військових щодня отримують поранення
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Президент України Володимир Зеленський повідомив скільки військовий втрачає Україна у війні з росіянами. За даними президента, щоденно гине 60-100 бійців. Про це він розповів у інтервʼю Newsmax.
Володимир Зеленський розповів, що найскладнішою є ситуація на сході України. На Донеччині та Луганщині зараз йдуть важкі бої.
«Ситуація дуже складна: ми втрачаємо 60-100 солдатів на день, вони гинуть в бою, і ще близько 500 людей зазнають поранень», – сказав президент.
1 червня триває уже 98 день повномасштабного вторгнення Росії на українські землі. ЗСУ відважно обороняють нашу територію та за час війни знищили уже знищили 30,7 тис. росіян.
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