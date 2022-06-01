Президент України Володимир Зеленський повідомив скільки військовий втрачає Україна у війні з росіянами. За даними президента, щоденно гине 60-100 бійців. Про це він розповів у інтервʼю Newsmax.

Володимир Зеленський розповів, що найскладнішою є ситуація на сході України. На Донеччині та Луганщині зараз йдуть важкі бої.

«Ситуація дуже складна: ми втрачаємо 60-100 солдатів на день, вони гинуть в бою, і ще близько 500 людей зазнають поранень», – сказав президент.

1 червня триває уже 98 день повномасштабного вторгнення Росії на українські землі. ЗСУ відважно обороняють нашу територію та за час війни знищили уже знищили 30,7 тис. росіян.