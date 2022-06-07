Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про ситуацію на кордонах станом на 7 червня

Росіяни зосередили до трьох батальйонних тактичних груп своєї армії навпроти Чернігівщини та Сумщини, але ударного угрупування для можливого повторення наступу не зафіксовано, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Росія продовжує утримувати в своїх прикордонних районах навпроти Чернігівської та Сумської областей підрозділи збройних сил для демонстрації своєї присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України. За інформацією Генштабу ЗСУ, це близько трьох батальйонно-тактичних груп. В той же час ми не фіксуємо формування ворогом ударного угрупування, яке могло б повторити вторгнення на територію України», – сказав Демченко на брифінгу у вівторок, 7 червня.

Він додав, що на кордоні з Білоруссю і невизнаним Придністров’ям суттєвих змін також не зафіксовано.

Нагадаємо, що напередодні росіяни суттєво збільшили кількість обстрілів Сумської області: впродовж кількох годин було зафіксовано 44 прильоти російських снарядів у кількох прикордонних громадах.