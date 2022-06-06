Голова Сумщини Дмитро Живицький заявив про 44 прильоти російських снарядів на територію регіону впродовж кількох годин

Російські війська посилили обстріли Сумщини – близько 40 «прильотів» протягом двох годин, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«6 червня після 9 ранку з території Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, близько 4 ударів по Великописарівській громаді. Після 14 години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів», – повідомив Живицький.

За словами голови Сумської ОВА, російські війська також з мінометів продовжили обстрілювати Великописарівську громаду, 10 «прильотів».

Останнім часом фактично щодня надходять повідомлення про обстріл армією РФ прикордоння, зокрема на Сумщині та Чернігівщині. Також повідомлялося, що російські військові обладнують за три кілометри від Сумщини інженерні позиції. Крім того, біля Сумщини і Чернігівщини з боку Росії фіксують військову техніку.