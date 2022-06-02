Росіяни і надалі не дають спокою звільненим від них областям

На кордонах з Чернігівською та Сумською областями продовжують фіксувати ворожу техніку. Але цих сил нині точно недостатньо для повторного вторгнення з території Росії, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Ми не фіксуємо скупчення необхідних сил для повторного вторгнення з території Росії на нашу країну на цей час. Ворог веде обстріли для стримування сил України та з метою, щоб не дати можливості перекидання наших сил на гарячіші напрямки – Харківської, Луганської та Донецької областей», – зазначив речник Держприкордонслужби, якого цитує LB.ua.

Щодо інших ділянок кордону, то, за словами Демченка, Ділянки кордону з Білоруссю посилили силами Державної прикордонної служби та іншими складовими сектору безпеки і оборони. Україна тримає на контролі ситуацію з анонсованими війьськовими навчаннями у Білорусі.

«По кордону з Білоруссю ми на цей час не фіксуємо суттєвих змін. Звісно, як відомо, білоруська сторона та збройні сили Білорусі посилюють свій кордон з Україною, зазначаючи, що очікують якихось провокацій. Робиться усе необхідне для укріплення кордону як з Росією, так і кордону з Білоруссю, аби не допустити будь-яких подальших провокацій чи повторення спроби вторгнення на територію України з цих напрямків», – наголосив він.

За словами речника ДПСУ, ситуація на кордоні з Молдовою, «у придністровському сегменті залишається без змін». Ця ділянка кордону також постійно перевіряється.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що російські війська обладнують інженерні позиції за 3 км від Сумської області. Паралельно росіяни продовжують обстрілювати прикордонні території Сумщини і Чернігівщини з авіації і артилерії.

І Сумську, і Чернігівську області звільнили від росіян у першій половині квітня. Ці регіони були одними з найпостраждаліших від повномасштабного російського вторгнення з перших його днів.