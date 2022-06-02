Російського агента затримала СБУ

На Сумщині правоохоронці затримали місцевого мешканця, що співпрацював з російськими військовими. Йому повідомили про підозру в держзраді.

Як повідомила генпрокуратура 2 червня, за даними слідства, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби РФ. Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру в держзраді, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими управління СБУ в Сумській області.