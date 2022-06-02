СБУ затримала коригувальника російських обстрілів на Сумщині
Він передавав росіянам інформацію щодо переміщення ЗСУ та координати для обстрілів
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Російського агента затримала СБУ
На Сумщині правоохоронці затримали місцевого мешканця, що співпрацював з російськими військовими. Йому повідомили про підозру в держзраді.
Як повідомила генпрокуратура 2 червня, за даними слідства, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби РФ. Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад.
Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру в держзраді, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється слідчими управління СБУ в Сумській області.
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