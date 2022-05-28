Чоловік здав позиції українських військ у Харкові та виступа на російському ТБ з виправданням агресії РФ

40-річного чоловіка з Донеччини, якого затримали у березні в Ужгороді, визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, мешканець Макіївки «зливав» росіянам інформацію про розташування українських військ у Харкові, які пізніше зазнали артобстрілу. Крім того, чоловік публічно заявляв про підтримку війни Росії проти України в ефірі російського ТБ, а також переїхав до Ужгорода для підготовки нових диверсій.

Про вирок 40-річному вихідцю з Донеччини у суботу, 28 травня, повідомила прес-служба Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону. За даними правоохоронців, обвинувачений в одному із відеозвернень, яке транслювалось на пропагандистському російському телеканалі «Russia Today», умисно критикував українську владу та виправдовував військову агресію Росії проти України.

Шпигуна затримали в Ужгороді у березні 2022 року. Як тоді повідомляла прес-служба СБУ Закарпаття, на російському телебаченні мешканець так званої «ДНР» виступив на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На відео чоловік представлявся як Володимир, відомо, що це його справжнє ім'я. Чоловік скаржився телеведучим, що боїться у Харкові вийти на вулицю, бо має прописку «ДНР» і його сприймають як сепаратиста. Також шпигун у своєму виступі дякував росіянам за їхню «допомогу» та зазначав, що «чекав цього моменту всі вісім років».

«Крім цього, колаборант став для росіян коригувальником вогню та надав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, які окупант одразу ж обстріляв артснарядами. Затримали чоловіка в Ужгороді, куди він переїхав для подальшого виконання злочинних наказів країни-агресора та надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Мукачівський міськрайонний суд визнав 40-річного чоловіка винним за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада) та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.