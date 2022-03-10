Мешканець «ДНР» здав росіянам інформацію про розташування українських військ у Харкові

В Ужгороді СБУ затримала 41-річого мешканця так званої «ДНР», який шпигував на користь Росії та публічно заявляв про підтримку війни РФ проти України на російському телебаченні. Відомо, що чоловік «злив» інформацію про розташування українських військ у Харкові, які пізніше зазнали артобстрілу. Шпигуна затримали, його підозрюють у державній зраді.

Як у четвер, 10 березня, повідомила прес-служба СБУ, мешканець «ДНР» на початку вторгнення Росії в Україну записав відео для одного з російських телеканалів. «Після цього почав «зливати» ворогу інформацію про розташування українських військових у Харкові. Саме по них у подальшому було здійснено артобстріл. Російський інформатор «заліг» в Ужгороді і чекав подальших вказівок від ворога, проте був схоплений СБУ», – йдеться у повідомленні СБУ.

На відео на російському телебаченні шпигун представлявся як Володимир, відомо, що це його справжнє ім'я. Чоловік скаржився телеведучим, що боїться у Харкові вийти на вулицю, бо має прописку «ДНР» і його сприймають як сепаратиста. Також шпигун у своєму виступі дякував росіянам за їхню «допомогу» та зазначав, що «чекав цього моменту всі вісім років».

У прес-службі СБУ Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що затриманому 41 рік, чоловік є уродженцем Донецької області. Його нещодавно затримали в Ужгороді. Чоловікові вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада).

Відомо, що шпигуна взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

За інформацію

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