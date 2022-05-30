Планові навчання з військовими комісаріатами відбудуться з 22 червня по 1 липня

У Гомельській області російського сателіта Білорусі з 22 червня по 1 липня відбудуться планові навчання з військовими комісаріатами. На період навчань буде обмежено рух окремими територіями, прилягають до об'єктів Збройних сил Білорусі, повідомляє білоруське пропагандистське видання «Белта».

Військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов заявив, що йдеться про планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами та організаціями військових частин, що дислокуються на території регіону.

У Білорусі запевняють, що такі заходи «традиційно проводяться для підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навичок військовозобов'язаних».

Під час навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до військових об'єктів Білорусі. Крім того, заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області.

Крім того, у Жлобинському районі області з 28 червня по 16 липня заплановано військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ.

Кривоносов заявив, що у цей час відпрацьовуватимуться питання організації охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, виконання заходів воєнного стану, а також «боротьби з диверсійно-розвідувальними групами».

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко наказав створити оперативне командування військами на південному напрямку, тобто на кордоні з Україною. Крім того, у збройних силах республіки Білорусі до 4 червня цього року тривають заходи з перевірки бойової готовності.

Як інформував ZAXID.NET, 4 травня почалась раптова перевірка збройних сил Білорусі. Війська республіки продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

За даними українського Генштабу, з метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

Водночас у Білорусі стверджують, що відповідні заходи мають навчальний характер і не становлять загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.