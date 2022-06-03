За сто днів повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, загинули 135 цивільних, з них восьмеро дітей, повідомив у п’ятницю, 3 червня, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Також, за його словами, ще 150 жителів області перебувають у російському полоні.

Живицький додав, що із Сумщини під час війни виїхали понад 300 тис. людей, але майже 200 тис. вже повернулися додому.

Нагадаємо, що Сумщина страждала від війни з першого дня повномасштабного вторгнення. У квітні загарбники покинули область, але продовжують обстрілювати деякі її території авіацією і артилерією.

До слова, в Київській області від рук росіян загинули щонайменше 1314 цивільних – більшість з них загарбники вбили з вогнепальної зброї.