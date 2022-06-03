Більшість із вбитих мирних жителів Київщини загинули від розстрілів

Станом на п’ятницю, 3 червня, у Київській області знайшли тіла 1314 місцевих жителів, яких вбили російські окупанти. Зокрема, 2 червня виявили ще одного загиблого цивільного поблизу Бородянки, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«На сьогоднішній день вже 1314 тіл загиблих. Це люди цивільні, які не мали стосунку до військових формувань. Це звичайні цивільні люди. Більшість з них були вбиті саме зі стрілецької зброї, а не під час вибухів», – сказав він в ефірі національного телемарафону, повідомила «Українська правда».

Керівник обласної поліції додав, що тіла вбитих росіянами людей знаходять дотепер. Зокрема, 2 червня поблизу Бородянки ексгумували тіло місцевого жителя, 1982 року народження. Встановлено, що його застрелив російський снайпер, коли чоловік намагався взяти продукти з машини.

Нагадаємо, на початку квітня Сили оборони України звільнили Київську область від російських загарбників. Тоді ж почали відкриватися факти численних звірств росіян. Зокрема, багатьох вбитих знайшли на вулицях Бучі – у частини з них були зв’язані руки. Лише в одній Бучі від рук росіян загинули понад 412 людей.