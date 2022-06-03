За останні три тижні щільність обстрілів з боку російських військ на Сумщині посилилася

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися зайти на територію Сумської області. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів в ефірі «Радіо Свобода», що російські диверсійно-розвідувальні групи двічі намагалися прорватися на територію області.

«Були дві спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп в область, були бої і не допустили їхнє входження на територію України. На кордоні точилися бої, вони намагались зайти на БТР і ще певною технікою в область, але були вибиті. На жаль, є втрати серед наших прикордонників, але ці спроби були перервані і більше не повторювались», – розповів Живицький.

За його словами, є інформація про те, що зараз на території РФ немає ударних угрупувань, які би могли спробувати прорвати кордон з Україною, захопити території і спробувати вести тут бойові дії чи окупувати населені пункти. Але за останні три тижні щільність обстрілів з боку російських військ посилилася. Тож область готується до спроби повторного вторгнення.

«У нас був тиждень тиші з моменту, коли були вибиті російські війська з території України. Після тижня тиші почались поодинокі обстріли мінометні, 1-3 приходи за добу. Зараз майже щоденно відбуваються ракетні обстріли, обстріли з літаків ракетами «Повітря-земля». Продовжуються мінометні обстріли, але їх стає більше», – додав Живицький.

Він розповів, що за час щоденних обстрілів суттєво пошкоджено соціальну інфраструктуру – школи, дитсадочки, заклади інтернатного типу для людей з інвалідністю.

Зазначимо, що Генштаб ЗСУ майже щодня повідомляє про ворожі обстріли на Сумщині. До прикладу, за минулу добу росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового, а також обстріляли райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород. На Слобожанському напрямку ворог продовжує підготовку до наступу, поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території РФ, а також обстрілює українські позиції зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.