Кабінет міністрів України тимчасово закрив усі пункти пропуску на кордонах з Росією і Білоруссю, повідомив у суботу, 26 лютого, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас, за його словами, громадяни України, які перебувають на території цих країн і хочуть повернутись додому, зможуть в’їхати в Україну спокійно і безперешкодно.

«І ми закликаємо: повертайтесь, доведіть, що ви на боці світла», – сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 24 лютого Росія безпричинно напала на Україну. Кілька атак російські війська здійснили з території Білорусі.