Пришвидшена підготовка військових із використання РСЗВ триватиме 3-4 тижні

Представники США та Великої Британії розробили план навчання українських військових для користування західними реактивними системами залпового вогню. Наразі відомо, що США надасть Україні РСЗВ HIMARS, а від Британії надійдуть далекобійні реактивні системи M270. Про це повідомляє The Washington Post.

Підготовка військових триватиме 3-4 тижні. Це буде пришвидшений курс навчання. Генерал США Марк Міллі зазначив, що наразі йдеться про навчання «взводу українських військових».

«Ми повинні розпочати цю справу з раціональної та продуманої програми, яка підготує їх до стандарту, за якого вони стануть ефективними. Не буде користі просто кинути цю систему зброї в бій. Ви повинні бути навчені цьому, щоб максимально ефективно використовувати зброю», – сказав Міллі.

Водночас британська сторона планує навчати по одному українському взводу за один період навчання.

Міллі зазначив, що і HIMARS, і система багаторазового запуску, які надають британці, вимагають значної підготовки. Відтак американські війська розробили програму прискореного навчання для українських військових, які вже стріляли з інших видів артилерії. Бо їм не доведеться вчитися з нуля.

«В українців дуже хороші артилеристи. Дуже гарні артилеристи. Вони чудово володіють артилерією. Але вони використовували системи радянських часів, а потім переходили на інші [західні] системи», — сказав Міллі.

В повідомленні також зазначено, що Колін Кал, заступник міністра оборони США з питань політики, оголосивши 1 червня про схвалення перших чотирьох систем, припустив, що Сполучені Штати можуть надіслати Україні додаткові HIMARS. Але спочатку США хочуть отримати більше інформації про те, наскільки вони корисні і як їх використовуватимуть українці.

Нагадаємо, що США вже відправили в Україну десятки гаубиць M777. Міллі сказав, що українські сили використали цю зброю з великим ефектом, але українцям потрібні «деякі артилерійські системи більшої дальності», які можуть досягати більшої відстані.