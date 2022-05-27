Реактивна система залпового вогню «HIMARS»

Адміністрація президента США Джозеф Байдена розглядає можливість передати Україні високоточні реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS. Вони можуть увійти в новий пакет військової допомоги Україні, повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в Білому домі.

Ці системи можуть запускати ракети на сотні кілометрів, що є набагато далі, ніж будь-яка з наявних в Україні чи Росії систем залпового вогню. Очікується, що такі РСЗВ дозволять завдавати ударів по об'єктах в російських тилах, що зможе повністю змінити хід війни.

У США раніше сумнівалися у необхідності передачі РСЗВ Україні, побоюючись, що Україна використовує його за цілями на території Росії. Вважається, що Україна вже завдавала ударів по російських містах, населених пунктах і військових об'єктах. Принаймні, про це публічно заявляли російські чиновники, погрожуючи при цьому західним країнам.

Друге побоювання з боку США – чи може американська армія віддати Україні таке озброєння без шкоди для власної обороноздатності. Важливим критерієм є те, чи зможуть підприємства швидко заповнити запаси озброєння, тому ще минулого тижня представники Пентагону зустрічалися з керівництвом компанії Lockheed Martin – саме ця компанія виробляє системи MLRS. Мабуть, компанія запевнила Пентагон у своїй можливості швидко заповнити передане Україні озброєння. До того ж подібного роду панічні заяви звучали й перед передачею Україні гаубиць М777. Однак їх передача ніяк не позначилася на обороноздатності США.

Своєю чергою видання Reuters з посиланням на американських дипломатів та чиновників пише, що Вашингтон стурбований ймовірною ескалацією, якщо Україна використовуватиме це озброєння для завдання ударів углиб території РФ. За інформацією видання, Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, якщо вона завдасть удару глибоко всередині Росії.

Як зазначається, під час закулісних дискусій Сполучені Штати не накладають чітких географічних обмежень на використання українськими захисниками озброєнь, які спрямовують партнери. Обговорення покликані досягти розуміння щодо небезпеки посилення бойових дій.

«У нас є побоювання щодо ескалації конфлікту, але ми, як і раніше, не хочемо встановлювати географічні обмеження або надто сильно зав'язувати їм руки тим, що ми їм даємо», – сказав співрозмовник видання.

Інший співрозмовник заявив, що Вашингтон та Київ мають спільне «розуміння» щодо меж застосування певної зброї, яку виділяють західні партнери.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна зараз критично потребує реактивних систем залпового вогню, а союзники, які могли б надати їх, очікують політичного сигналу від Вашингтона.

Москва постачання зброї Україні критикує і стверджує, що вони не сприяють переговорам про мир.

Додамо, що HIMARS M142 — розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці.

Натомість M270 MLRS, що виробляються для американської армії з 1983 року, можуть швидко випускати 12 ракет і швидко від’їхати на перезарядку до того, як моделі радянського зразка встигнуть прицілитися для відповіді. Залежно від типу боєприпасів, вони можуть вражати цілі на відстані в основному до 60 км, а з найбільш передовими - і понад сотню кілометрів.