Президент США Джозеф Байден

Сполучені Штати Америки не будуть надавати Україні ракетні системи великої дальності, які можуть досягти території Росії, заявив президент Джозеф Байден. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть завдати удару по Росії», – сказав Байден журналістам 30 травня, повертаючись до Вашингтона зі свого дому в Делавері.

"Ми не будемо надсилати Україні ракетні системи, які можуть завдати удару по території Росії" - президент США Джо Байден.

Детально: https://t.co/rLwibf2UQY pic.twitter.com/dt4SneBdNx — Голос Америки Українською (@holosameryky) May 30, 2022

Минулого тижня ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена схиляється до надання систем, про необхідність поставки яких неодноразово заявляли представники влади України. Зокрема повідомлялося, що Білий дім розглядав можливість надання Україні двох систем – ракетної системи залпового вогню або MLRS і високомобільної артилерійської ракетної системи, відомої як HIMARS.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернув увагу, що після повідомлення про рішення США надати Україні пускові установки MLRS пропагандисти держави-терориста Росії зробили низку істеричних заяв, які свідчать, що ворог боїться посилення обороноздатності України.

Із запитом про такі системи до США та союзників звертались українські посадовці. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон прихильно висловлювався щодо надання Україні ракетних систем.

Цього місяця США затвердили новий пакет допомоги Україні. Він передбачає 40 млрд дол допомоги, включаючи 6 млрд дол на зброю для України та навчання збройних сил. Речник Пентагону Джон Кірбі заявив в п'ятницю, що склад наступного пакету допомоги Україні все ще визначається.