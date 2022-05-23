Данія погодилася надати Україні протикорабельні ракети Harpoon

23 травня, під час другого засідання Контактної групи з оборони України, 20 країн оголосили про нові пакети допомоги в галузі безпеки для Києва. Про це сказав за підсумками зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін, пише CNN.

Перш за все, Остін розповів, що Данія погодилася надати протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки, щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя. Чехія також погодилася направити істотну підтримку Україні, у тому числі пожертвувала бойові гелікоптери, танки та ракетні системи.

Загалом після зустрічі 20 країн «оголосили про нові пакети допомоги в галузі безпеки», сказав очільник Пентагону, включаючи «надання критично необхідних артилерійських боєприпасів, систем берегової оборони, танків та іншої бронетехніки».

«Інші виступили з новими зобов'язаннями щодо навчання збройних сил України та підтримки її військових систем», – додав Остін.

На запитання про поставки артилерійських систем HIMARS Остін відповів, що «не хоче забігати наперед процесу» і не буде обговорювати конкретні назви систем.

У другому засіданні контактної групи взяли участь представники 47 країн, повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. До неї приєдналися міністр оборони України Олексій Резніков, заступник головнокомандувача Збройних сил України та представник військової розвідки України. Залучили також нові країни, які не були присутні на «Рамштайні» минулого місяця: Австрія, Боснія та Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.

Зазначається, що Остін особисто проведе третє засідання Контактної групи з України у Брюсселі 15 червня.