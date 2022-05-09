Зброю надали Україні США, Канада та Австралія

Українські артилеристи почали застосовувати проти російських окупантів гаубиці М777А2, які передали США, Канада та Австралія. Польові причіпні гаубиці калібру 155 міліметрів виробництва компанією BAE Systems, надані Україні західними партнерами, передано у бойові підрозділи.

Відеозапис одного з перших пострілів з американської зброї оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

відео Юрія Бутусова

M777 – британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems. Її маса становить 4218 кілограмів і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг).

Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км. Із використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км².

M777 розгортається та згортається за 2-3 хв і здатна робити 2-5 пострілів за хвилину.

Раніше представник Пентагону заявив, що більш ніж половина із 90 гаубиць, які США направляють в Україну, вже у країні. 50 українців пройшли навчання на гаубицях, вони збираються повернутися в Україну та «навчити своїх товаришів», зазначає LB.ua.

За словами радника глави ОП Олексія Арестовича, українська армія піде у контрнаступ, щойно отримає обіцяну Заходом важку зброю. За його розрахунками, контрнаступу можна очікувати ближче до липня.