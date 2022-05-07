США виділяють Україні 150 млн доларів для боротьби з російською агресією

Сполучені Штати виділяють новий пакет військової допомоги Україні для боротьби з російською агресією. Україна отримає боєприпасів та радіолокаційних систем на 150 млн доларів. Про це 6 травня, повідомили у Пентагоні.

У Пентагоні зазначають, що ця допомога повинна «задовольнити критичні потреби України, оскільки російські війська продовжують наступ на сході України».

«Сьогодні США продовжують нашу потужну підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну. Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання», – написав Джо Байден у Twitter.

Today, the U.S. is continuing our strong support for the brave people of Ukraine as they defend their country. I am announcing another package of security assistance that will provide additional artillery munitions, radars, and other equipment to Ukraine. https://t.co/lpvJbFF9Q3 — President Biden (@POTUS) May 6, 2022

Зокрема йдеться про:

25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;

3 рухомі РЛС контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36;

засоби радіоелектронної боротьби;

польове обладнання та запасні частини.

Фото з сайту Мілітарний

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що санкціонував новий пакет озброєнь для України, щоб допомогти їй боротися з неспровокованим вторгненням російських військ. Напередодні Міністерство оборони США повідомило про надання Україні безпекової допомоги на суму до 150 млн доларів.

За даними Пентагону, за час президентства Байдена, США вже надали Україні близько 4,5 млрд доларів безпекової допомоги. Приблизно 3,8 млрд доларів виділили з початку російського повномаштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Зазначимо, що в Миколаєві