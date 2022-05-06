Джозеф Байден узаконить прискорену передачу в Україну зброї, військової техніки, медикаментів, продуктів харчування

Президент США Джозеф Байден затвердить закон, який дозволяє задіяти програму ленд-лізу для України вже в понеділок, 9 травня. Про це заявила в п’ятницю офіційна представниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу для журналістів на «борту номер один» під час поїздки президента до штату Кентукі, пише «Укрінформ».

«Також у цей день (понеділок, 9 травня – ред.) президент підпише Закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні – 2022», – зауважила речниця Білого дому.

Джен Псакі також підтвердила, що у понеділок Байден візьме участь у відеозустрічі G7, до якої по відеозв'язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.

«Вони обговорять останні події у війні Росії проти України та глобальний вплив путінської війни, підтримку України та продемонструють єдність G7 у колективній відповіді», – зазначила офіційна представниця Білого дому

Нагадаємо, що законопроект про ленд-ліз та захист демократії в Україні був ухвалений минулого місяця обома палатами Конгресу США. Зокрема, Сенат одностайно підтримав документ 6 квітня, Палата представників проголосувала 28 квітня. За процедурою, президент США має 60 днів після отримання документа, щоби затвердити його власним підписом.

Документ дозволяє президентові США використовувати програму ленд-лізу для прискореної передачі в Україну зброї, військової техніки, медикаментів, продуктів харчування тощо.