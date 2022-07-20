США передадуть Україні ще чотири ракетні системи HIMARS
Кількість наданих Україні РСЗВ HIMARS зросте до 16
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Білий дім вже цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, в який ввійдуть і ракетні системи HIMARS. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на координатора Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
«Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про новий пакет допомоги із військовим обладнанням для України. Це буде 16-ий такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена», – сказав він.
Кірбі уточнив, що до нового пакета допомоги увійдуть додаткові системи HIMARS, «які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою», а також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії.
Пізніше в середу міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що додатковий пакет включатиме ще чотири РСЗВ HIMARS. Таким чином, кількість цих РСЗВ, які Україна вже отримала і ще отримає від США, зросла до 16.
«Ми продовжуватимемо знаходити інноваційні способи забезпечення нашої довгострокової підтримки хоробрих чоловіків і жінок українських Збройних сил», – заявив він.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 8 липня підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої увійшли зокрема чотири додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Перед цим Байден вирішив надати Україні ще вісім таких систем, чотири з яких Україна отримала у другій половині червня, решту чотири мали прибути в середині липня.
Водночас, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна потребує загалом 150 HIMARS, з яких 50 – для оборони і 100 для контрнаступу.