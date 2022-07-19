Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію з моніторингу отримання і використання під час воєнного стану міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема зброї. Про це йдеться у повідомленні на сайті ВР.

Головою ТСК обрано народного депутата з фракції «Голос» Рустема Умєрова, його заступником – нардепа Олександра Завітневича зі «Слуги народу».

До завдань комісії, як вказано в пояснювальній записці, належить підготовка та подання на розгляд ВР законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю за використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема озброєння, наданого союзниками Україні для боротьби проти військової агресії РФ.

Крім того, ТСК здійснюватиме збір та аналіз інформації для проведення парламентських слухань щодо випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілу або використання міжнародної допомоги.

Діяльність комісії, як очікують, стане одним із заходів протидії російській пропаганді, яка впроваджує наративи про нібито «неналежне використання» озброєння, наданого міжнародними партнерами.

«Україна має довести всьому світові, що процедури транспортування, розподілення на фронті та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги є прозорими та позбавленими корупційних чи інших негативних чинників», – зазначають у документі.

До складу ТСК увійде 15 народних депутатів з усіх фракцій та груп парламенту. Попередньо, строк роботи комісії становитиме один рік, за пів року від дня створення ТСК зобов'язується надати звіт про виконану роботу.