Литва вже передавала Україні бронетранспортери М113

Міністерство оборони Литви передасть Україні найближчим часом додаткові бронетранспортери M113 та M577, а також боєприпаси, заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас на віртуальній зустрічі Координаційної групи НАТО з підтримки України, яка відбулася в середу, 20 липня.

«Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку – бронетранспортери М113 та М577, які дуже потрібні Україні, а також боєприпаси, необхідні для підготовки резерву», – заявив Анушаускас.

Він додав, що його країна пропонує організувати широкомасштабну військову підготовку для ЗСУ. Литва готова навчати військових поліцейських (Військова служба правопорядку) та спеціалістів із розмінування. Окрім цього, литовська армія також сприятиме навчанню українських кадрів у Великій Британії й планує відправити туди до десяти інструкторів. Загалом Велика Британія планує провести інтенсивні навчання для 10 тис. українських військових.

Міністр нагадав, що Литва вже надала Україні партію M113, переності протиповітряні системи Stinger, протитанкові засоби, бронежилети та каски, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидрони, радари спостереження, вантажівки, позашляховики, а також ударний безпілотник Bayraktar TB2 із боєприпасами. Загалом військова допомога Литви вже становить 123 млн доларів.