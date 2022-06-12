Естонські безпілотники для України перейменували з EOS C VTOL на Magyla, бо це слово співзвучне з російською вимовою слова «могила»

Литва закупила для України шість сучасних безпілотників EOS C VTOL. Збройні сили України незабаром отримають чотири з них, а решту надійдуть через два місяці, повідомив литовський телеведучий і громадський діяч Андрюс Тапінас.

За його словами, гроші на ці безпілотники були виділені із суми, яку зібрали на покупку для ЗСУ ударного турецького безпілотника «Байрактар», однак Туреччина вирішила передати цей безпілотник безкоштовно.

«Ми щойно купили ще чотири сучасні розвідувальні безпілотники естонського виробництва EOS C VTOL, які ми назвали Magyla, за додаткові 660 тисяч євро. Загальна вартість [шести безпілотників] – 990 тисяч євро», – написав журналіст у Twitter.

We just bought 4 more modern Estonian made recon drones EOS C VTOL which we named Magyla for additional 660 000 euro. Total value - 990 000 euro.



Ukrainian pilots are learning how to operate them. Four birds will travel to Ukraine right now, the rest in 2 months pic.twitter.com/fCuN7SDNkD — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) June 10, 2022

За його словами, чотири безпілотники передадуть ЗСУ найближчим часом, а ще два – за два місяці. Перші безпілотники вже готують до відправки на війну.

Тапінас пояснив, що Магила – це ім’я литовської язичницької богині, яка служить смерті, що йде після неї, як артилерійський вогонь після «Магили» прямує до своєї цілі. Також Магила співзвучне зі словом «могила» російською мовою.

This is insignia for our squadron of modern recon drones - Magyla.



Magyla is the name of pagan Lithuanian goddess who serves Death coming behind her.



Like the artillery fire of Ukrainians after Magyla direct their targets.



Also Magyla in Russian means "grave". pic.twitter.com/T0SWeMR97T — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) June 10, 2022

Безпілотники EOS C VTOL злітають та приземляються як коптери, а в небі поводяться як літаки. Максимальна дальність польоту – 120 км, максимальна швидкість – 107 км/год, оснащені тихим двигуном та протистоять сильному вітру.

Ультрасучасні розвідувальні безпілотники EOS C-VTOL працюють на електриці, залишають мінімальний тепловий слід, злітають і сідають, де завгодно, корегують ціль лазером та посилають за нею артилерійський вогонь. Естонці також додадуть до ескадрильї спеціальну антену, щоб заплутати супротивника, маскуючи місця посадки та зльоту, розташування пілота, а також складання запасних частин.