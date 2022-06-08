Норвегія також допомогла українським військовим навчитися керувати зброєю

Норвегія передала Україні 22 самохідні артилерійські установки M109 з обладнанням, запасними частинами та боєприпасами.

«Збройні сили щойно замінили артилерійські гармати M109 на нову артилерію з Південної Кореї, але все ще мають M109 на складі. 22 з них були передані разом із супутнім обладнанням, запчастинами та боєприпасами», – повідомили у середу, 8 червня, на сайті уряду Норвегії.

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Фото з сайту уряду Норвегії та прінт-скріни відео InformNapal

Міністр оборони Бьорн Арільд Грам розповів, що Україна звернулася з проханням надати таке озброєння. За його словами, розвиток війни вказує на те, що зараз Україні необхідно надавати важчу техніку та системи озброєння.

Норвегія також допомогла українським військовим навчитися керувати зброєю. Навчання проходили в Німеччині.

У повідомленні також зазначено, що зброю вже відправили з Норвегії. З міркувань безпеки уряд не відразу повідомив про поставку.

4 червня командувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував Норвегії за постачання САУ і написав, що зброя вже використовується на передовій.

«Стосовно технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах», – написав Залужний у Facebook.

Зазначимо, що у лютому уряд вирішив передати Україні до 2 тис. протитанкових засобів М72. САУ М109 є продовженням військової підтримки від Норвегії.

Що відомо про САУ M109?

M109 (англ. M109 howitzer) — американська самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США та деяких інших країн світу. Розроблена на початку 1960-х років.

M109 базувалася на гусеничному шасі оригінальної конструкції з баштою, що обертається на 360°. Оснащувалася 155-мм гарматою M126 на станку M127 Howitzer Mount, боєукладка 28 снарядів різного типу. Допоміжне озброєння — великокаліберний кулемет M2HB з 500 набоями. Звичайна швидкострільність — 3 постріли в хвилину, максимальна — 6 постр/хв. Екіпаж складається з шести осіб. М109 має низку модифікацій.

Вперше M109 використовувалася в реальних бойових умовах під час В'єтнамської війни, згодом застосовувалася майже в усіх військових конфліктах, в яких брали участь США.