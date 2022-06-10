Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили ситуацію на східному кордоні України

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у якій повідомив, що Париж готовий нарощувати постачання Києву озброєнь, включаючи важкі види. Про це повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

Як повідомляється, розмова президентів відбулася у четвер, 9 червня.

«Президент республіки запитав президента Зеленського про останні події на місцях, а також про його потреби у військовій техніці, політичній підтримці, фінансовій та гуманітарній допомозі. Він сказав президенту Зеленському, що Франція залишиться мобілізованою для задоволення потреб України, включаючи важке озброєння», – йдеться у повідомленні.

Президенти Франції та України домовилися підтримувати зв’язок, зокрема з огляду на думку, яку Європейська комісія дасть щодо заявки України на вступ до Європейського Союзу, та обговорення, яке відбудеться на засіданні Європейської Ради 23 та 24 червня.

Водночас як повідомляє «Europe 1», Макрон розглядає можливість візиту до України, під час якого він може повідомити про надання нам військової допомоги у вигляді гаубиць Caesar.

Зараз оточення президента вивчає таку перспективу. Це може стати його першим візитом в нашу країну від початку війни.

Наприкінці квітня в Україну вже приїхали шість систем Caesar. За даними ЗМІ, до кінця червня наша сторона може отримати ще шість гаубиць. Французька армія має всього 76 САУ Caesar.

Як інформував ZAXID.NET, Поставка до України систем ППО і РСЗВ з Німеччини затягується. Німеччина зможе надати Україні обіцяне озброєння не раніше листопада або грудня.