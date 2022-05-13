Президенти Володимир Зеленський, Еммануель Макрон і Владімір Путін на зустрічі у 2019 році

Президент Франції Еммануель Макрон пропонував президенту Володимиру Зеленському поступки щодо суверенітету України задля закінчення війни та «збереження обличчя» російському воєнному злочинцю Владіміру Путіну. Так французький президент намагався досягти успіху у посередництві між Україною та Росією, розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

«Ми не повинні шукати вихід для Росії, і пан Макрон дарма це робить. Я вважаю, що у нього є прекрасний досвід, що поки Росія сама не захоче, вона не буде нічого шукати... Він хотів отримати певні результати у посередництві, він їх не знайшов, і не з нашого боку, а з боку Росії», – сказав Зеленський відповідаючи на запитання стосовно заяв президента Франції про те, що жодна зі сторін після війни не повинна бути принижена і про пошук шляхів виходу із ситуації для Росії.

Президент також заявив, що Макрон пропонував йому піти на певні поступки щодо українського суверенітету заради збереження обличчя Путіну.

«Мені пропонувати якісь речі, пов'язані з поступками щодо нашого суверенітету для того, щоб зберегти обличчя президента Путіна, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. І ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території. Це несправедливо. І це просто втрата часу (такі пропозиції - ред.)», – заявив Зеленський, пише «Укрінформ».

Президент нагадав, що свого часу світові лідери дозволили Гітлера «думати про новий розподіл світу». Щось подібне відбувалося протягом багатьох років, поки Європа шукала підхід до Путіна та РФ.

«Стати Гітлеру Гітлером дозволили інші і своє середовище. Гітлеру дали можливість думати про розподіл світу слабкість лідерів Європи і його оточення», – заявив Зеленський.

Він зауважив, що те саме хотіли всі ці роки, з 2014 року, зробити і з Росією.

«Як знайти їй можливість, як знайти до неї підхід. Хтось шукав підхід, хтось хотів товаришувати. Багато цього всього було. Але Росія 24 лютого показала, що всі поступки марні, і вона буде робити своє. І вона це робить. І не треба зараз Еммануелю робити ті чи інші дипломатичні па. Історія цього не пробачає», – наголосив Зеленський.